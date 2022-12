Falcom a deux autres remasters en chantier, façon Ys Memoire : The Oath in Felghana Falcom a deux autres remasters en chantier, façon Ys Memoire : The Oath in Felghana

Chez Falcom, on ne dit pas qu'un jeu est remastérisé mais « raffiné », ce qui revient exactement au même et après l'annonce il y a quelques jours de Ys Memoire : The Oath in Felghana, version « raffinée » de l'épisode PSP sorti en 2010 (meilleure résolution, 60FPS, artworks refaits, rééquilibrage…), le boss du studio annonce avec deux autres titres du même genre dans les cartons, sans spécifier lesquels. Prenez les paris.



Pas de fenêtre de sortie mais Toshihiro Kondo ayant déjà déclaré vouloir sortir 3 titres Switch d'ici septembre 2023, dont le précité au printemps et peut-être Ys X en septembre, une nouvelle refonte pourrait faire partie du lot.