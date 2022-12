Kojima Productions espère nous dévoiler son ''autre'' projet l'année prochaine Kojima Productions espère nous dévoiler son ''autre'' projet l'année prochaine

L'officialisation de Death Stranding 2 aux Game Awards ne doit pas nous faire oublier que Hideo Kojima et son équipe ont d'autres projets sur le feu, ou en tout cas au moins un, et l'homme vient d'ailleurs d'annoncer dans un message à l'occasion des 7 ans du studio (déjà) espérer « vous apporter plus d'informations sur tout cela l'année prochaine ».



Une bonne chose prouvant que l'équipe n'attendra pas le lancement du premier cité avant d'ouvrir la communication sur ce qui devrait être le projet Overdose, un jeu d'horreur exploitant le xCloud de Microsoft.



« C'est complètement nouveau. Un concept qui n'a jamais été expérimenté ou vu auparavant. J'ai attendu très longtemps le jour où je pourrais enfin le réaliser. »