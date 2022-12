Charts US : la PS5 vainqueur en novembre Charts US : la PS5 vainqueur en novembre

Il est l'heure du rapport NPD pour décrire la situation US sur l'important mois de novembre, celui du Black Friday et des nombreux achats de noël, où c'est la PlayStation 5 qui remporte la bataille en s'octroyant la première place autant en unités qu'en valeur de ventes, suivie par la Switch tandis que la Xbox Series se contentera de la dernière place.



Niveau jeux et dans les grandes lignes :



- COD Modern Warfare II devient en l'espace de quelques semaines le plus gros succès de l'année, devançant Elden Ring.

- God of War Ragnarok se trouve une petite place dans le top 5 de l'année.

- Démarrage en trombe pour Pokémon Écarlate & Violet, un duo qui aurait pu se situer encore plus haut dans les classements si Nintendo livrait les ventes dématérialisées.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE NOVEMBRE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. COD Modern Warfare II

2. God of War Ragnarok (NEW)

3. Pokémon Écarlate & Violet (NEW)

4. Sonic Frontiers (NEW)

5. Madden NFL 23 (-1)

6. FIFA 23 (-3)

7. NBA 2K23 (+1)

8. Gotham Knights (-6)

9. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (+30)

10. Mario Party Superstars (+37)



11. Elden Ring (-1)

12. Animal Crossing : New Horizons (+16)

13. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

14. Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope (-8)

15. Persona 5 (-8)

16. NHL 23 (-11)

17. Tactics Ogre : Reborn (NEW)

18. Minecraft (-5)

19. Horizon : Forbidden West (+21)

20. The Legend of Zelda : Breath of the Wild (+16)





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. COD Modern Warfare II (+1)

2. Elden Ring (-1)

3. Madden NFL 23 (+1)

4. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (-1)

5. God of War : Ragnarok (NEW)

6. Légendes Pokémon : Arceus (-1)

7. Pokémon Écarlate & Violet (NEW)

8. Horizon Forbidden West (-2)

9. FIFA 23 (-1)

10. MLB The Show 22 (-3)



Éjectés du classement : COD Vanguard et Gran Turismo 7