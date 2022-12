Charts Japon : vite fait les stocks de PS5

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 28 novembre au 4 décembre 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.On aborde la dernière ligne droite de 2022 et rien ne vient casser la routine, actuellement menée par le dernierqui doit avoir dépassé les 5 millions d'unités écoulées sur ce territoire en comptant le dématérialisé. Le plus triste vient du hardware, non pas pour la Switch toujours dans des hauteurs peu permises après bientôt 6 ans de carrière, mais de la PS5 qui n'assure pas autant que prévu (y a t-il vraiment assez de stocks ou fait-on fasse à un problème de demande ?) et une Xbox Series qui fait sans cesse le yoyo (11.000 la semaine dernière).