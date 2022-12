Moss se refait une beauté pour le PSVR2 Moss se refait une beauté pour le PSVR2

Le PlayStation VR 2 ne faisant pas l'objet d'une quelconque option de rétrocompatibilité, il va falloir se préparer aux annonces de remaster et, justement, voilà que Moss et Moss : Book II feront part de leur présence de le lancement du dit-casque, le 22 février 2023.



On notera d'ailleurs que le premier est vendu plus cher que la version PS4 (27 balles, contre 20 pour l'original), alors que c'est l'inverse pour le 2 (27 balles également, 30 sur PS4). La meilleure affaire restera de prendre le bundle au tarif sympa de 38,99€.



Chacun tirera bien évidemment partie du nouveau hardware, avec reconnaissance haptique, eye tracking, nouvelles options de gameplay, mais aussi une upgrade graphique (voir comparo ci-dessous) qui ne concernera pas que les textures et l'éclairage : on repartira avec un combo 4K/90FPS.