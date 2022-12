Square Enix : Yuji Naka interpellé pour la deuxième fois, toujours pour délit d'initié Square Enix : Yuji Naka interpellé pour la deuxième fois, toujours pour délit d'initié

L'avenir de Yuji Naka et Taisuke Sazaki s'assombrit à nouveau : le développeur de renom et l'ancien employé de Square Enix ont une deuxième fois été interpellé pour des faits similaires à la première arrestation, ceux d'un délai d'initié.



La première fois, c'était par rapport à la société Aiming sur laquelle Yuki Naka a investi en douce (l'équivalent de 20.000$) avant même l'annonce publique d'un partenariat avec Square Enix pour le jeu mobile Dragon Quest Tact. Et cette fois, c'est pour le studio ATeam Entertainment (responsable de FFVII The First Soldier) que Naka a fait cracher la carte bleue en achetant l'équivalent en actions de 834.000$, là encore avant l'annonce du jeu précité qui allait faire grimper en bourse la valeur du studio.



Square Enix s'est engagé auprès des autorités pour répondre aux questions, et est prêt à prendre les « mesures disciplinaires » qui s'imposent.