Beyond Good & Evil 2 respire encore Beyond Good & Evil 2 respire encore

Encore du Tom Henderson du côté d'Insider Gaming, permettant d'apprendre que Beyond Good & Evil 2 est toujours en vie, mais dans un état encore très peu avancé : on parle même d'un potentiel reboot depuis la présentation pré-alpha de 2018.



Henderson a pu mettre la main sur des visuels et vidéos, qu'il ne peut encore dévoiler, se contentant de décrire un rendu « très précoce » avec des petites zones et des textures à très basse résolution. Seul le rendu des vaisseaux est équivalent à ce que l'on a vu il y a 4 ans.



Bref, autant dire qu'il reste énormément de taf pour ce projet (depuis cette année la plus grande arlésienne de l'histoire du JV), dont on ignore encore les réelles intentions, surtout après le départ de Michel Ancel.