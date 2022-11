Electronic Arts enterre la série Project CARS Electronic Arts enterre la série Project CARS

Il est de plus en plus difficile de s'imposer sur la scène de la course automobile et si Project CARS a créé la surprise avec le premier épisode, c'est pour ensuite voir les ventes s'écrouler avec le deuxième, et pire pour le troisième.



Une série de base édité en collaboration avec Bandai Namco, puis officiellement récupéré par Codemasters (avec le studio) avec 2019, puis enfin par Electronic Arts (par le rachat de Codemasters) qui a décidé d'en faire… absolument rien. Selon GamesIndustry et Insider Gaming qui ont pu récupérer des mails internes, l'éditeur aurait tout simplement abandonné la franchise pour transférer tous les employés affiliés vers des « rôles appropriés ».



Notons en passant que DiRT serait également laissé sur le bas-coté.