GTA V : 9 ans après son lancement, les ventes commencent (enfin) à s'essouffler

9 ans après sa sortie initiale, il était temps que le rouleau-compresseur GTA V commence à toussoter et le dernier rapport fiscal de Take-Two, couvrant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2022, indique que GTA V et GTA Online cumulent désormais « plus de » 170 millions de ventes.



Pour info, il y a 3 mois, le titre était officiellement « proche » des 170 millions, prouvant que le titre commence à gratter les derniers intéressés alors qu'il avait tapé 5 millions au printemps, il est vrai aidé par la sortie en mars des versions PlayStation 5 et Xbox Series.



Même topo pour Red Dead Redemption 2 (en ventes cumulées avec Red Dead Online) : 46 millions de ventes, soit seulement 1 million de plus en 3 mois.