Kojima a des idées pour ''bouleverser'' l'industrie du JV comme du cinéma (Overdose ?) Kojima a des idées pour ''bouleverser'' l'industrie du JV comme du cinéma (Overdose ?)

Même si rien n'est encore officiel pour le moment en dépit de nombreux indices, Hideo Kojima aura deux projets dans les cartons, avec d'un coté une suite de Death Stranding en partenariat avec Sony PlayStation, de l'autre le jeu d'horreur Overdose avec les Xbox Game Studios.



Pour l'un comme pour l'autre, on ne sait pas quand nous en verrons la couleur mais pour Overdose, Kojima fait comme d'habitude monter la pression auprès de The Guardian en évoquant un projet à même de secouer plusieurs médias.



« C'est presque comme un nouveau médium. Si c'est une réussite, ça va bouleverser les choses et pas seulement dans l'industrie du jeu, mais aussi dans le cinéma. »



« Si c'est une réussite » encore une fois, car c'est toujours plus « difficile » pour celui qui arriver en premier selon ses mots, et reste donc à patienter pour savoir ce qui se cache derrière ce mystérieux projet qui exploitera quoi qu'il arrive le Cloud.