PS Plus Essential : le programme de novembre

On ne brise pas la routine avec un énième leak pour le PlayStation Plus, ici pour le palier « Essential », donc trois nouveaux titres à télécharger mardi 1er novembre avec :(PlayStation 5 & PlayStation 4)(PlayStation 4)(PlayStation 5 et PlayStation 4)Le programme devrait être officialisé demain en fin de journée, et il faudra patienter davantage pour les titres Extra & Premium de la mi-novembre.