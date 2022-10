[Rumeur] Star Wars Eclipse mettra en avant une nouvelle race (et une ambiance politique) [Rumeur] Star Wars Eclipse mettra en avant une nouvelle race (et une ambiance politique)

Le très renseigné site « Sacred Symbols » qui réserve ses articles sous paywall (donc merci VGC) vient de lâcher quelques bribes du contexte scénaristique de Star Wars Eclipse, encore au stade de pré-production chez Quantic Dream et dont le lancement n'est pas attendu avant plusieurs années.



On apprend donc, outre que la narration fera un focus sur un gros conflit politique, que le jeu mettra en avant une race inédite, les « Zaaran », de forme humanoïde et conduisant leur propre empire où comme d'autres, hommes et femmes n'ont pas de grandes différences dans leurs rôles et leurs responsabilités au sein de la société. Un fait les caractérise néanmoins : dans l'Empire Zaaran, quand deux personnes se marient, ils deviennent obligatoirement une unité gouvernementale (et le couple est forcé de travailler ensemble).



Tout un problème pour Sarah, le personnage principal, qui est une pure hors-la-loi adepte de violence et qui vient de se marier avec Xendo, personnage beaucoup plus calme.



On retourne patienter le temps que le projet prenne forme.