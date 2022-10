Far Cry 6 GOTY est disponible (120€)

Ubisoft ne s'est même pas embêté à pondre un communiqué pour officialiser l'édition GOTY de, et encore moins le fait qu'elle était désormais disponible sur PC, PlayStation et Xbox, et c'est donc avec surprise que l'on découvre cette nouvelle édition… avec son prix.Car accrochez vous : alors que l'on peut aujourd'hui trouver le jeu de base un peu partout entre 20 et 30 balles, l'édition GOTY affiche un prix de 119,99€, incluant les quelques packs DLC, le Season Pass,en bonus, mais également comme on l'avait appris la future extension dont on ne sait rien à part son nom (« Entre Deux Mondes »).