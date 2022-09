Ninja Gaiden : si retour il y a, cela passera par un autre développeur que la Team Ninja Ninja Gaiden : si retour il y a, cela passera par un autre développeur que la Team Ninja

Lors d'une interview accordée à VGC, la Team Ninja par l'intermédiaire de Yasuda et Yamagiwa a évoqué son prochain morceau, donc Wo Long : Fallen Dynasty, expliquant que malgré l'arrivée remarquée de Elden Ring, l'équipe estimait que le « Souls linéaire » continuait d'avoir du potentiel et reste confiant quant aux résultats de cette nouvelle licence, encore plus avec la proposition Day One dans le Game Pass. Yasuda reconnaît d'ailleurs que la Xbox Series se vend mieux que prévue au Japon (surtout comparé à la Xbox One…) justement grâce à ce service à abonnement.



Parallèlement, on apprend que jusqu'à nouvel ordre, NiOh ne pourra pas arriver sur supports Xbox (probablement lié à un financement direct ou indirect par Sony) et que dans un avenir proche, l'unique manière de voir le retour de Ninja Gaiden, ce sera avec un développeur tiers. « Si la qualité est au rendez-vous ».