Resident Evil Village : Shadows of Rose sera le dernier point de la trilogie Winters

Ceux qui ont bouclé Resident Evil Village à sa sortie en 2021 (ou même après, qu'importe) ont compris que Resident Evil « 9 » terminerait ce que l'on pouvait donc appeler la « trilogie Winters », et l'on pensait même que le DLC Shadows of Rose servirait de pont vers ce prochain épisode. Ce ne sera finalement pas le cas.



Le réalisateur Kento Kinoshita a en effet déclaré auprès d'IGN Japan que l'extension en question (environ 4h de jeu) achèverait cet arc, ce qui vous obligera vous l'avez compris à l'acheter ou à craquer pour l'édition GOLD pour connaître le fin mot de l'histoire, et que le prochain épisode canonique devrait proposer un « ensemble de nouveaux visages », voire éventuellement permettre le « retour de personnages que nous n'avons pas vus depuis un certain temps ».



On sent qu'il y a déjà des idées sur le papier mais le producteur Masachika Kawata prévient qu'il n'a « absolument pas » le droit d'en dire davantage.