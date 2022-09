Rise of the Ronin : Koei Tecmo souhaite déjà des ventes plus élevées que NiOh Rise of the Ronin : Koei Tecmo souhaite déjà des ventes plus élevées que NiOh

Dévoilé cette nuit durant le State of Play et ayant déjà fait belle impression, le Rise of the Ronin de la Team Ninja a l'ambition d'être « l'un des piliers stratégiques » de la croissance de Koei Tecmo, avec l'objectif de taper plus de 5 millions de ventes, si possible rapidement (ça sort en 2024 on rappelle, sur PlayStation 5 et probablement PC).



Et mine de rien, l'éditeur envisage donc un lancement plus important que celui de NiOh : 6 millions de ventes en réunissant les deux épisodes de la franchise (3,5 millions pour le premier), et en comptant bien les éditions GOTY et la compilation PlayStation 5. Bonne chance à lui.