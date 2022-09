Amy Hennig confirme son projet réunissant Captain America et Black Panther

Encore une rumeur validée avec Skydance New Media (le nouveau studio d'Amy Hennig) qui confirme le développement d'un projet Marvel réunissant quatre personnages : Steve Rogers (), Azzuri (, grand-père de T'Challa), le soldat Gabriel Jones et l'espionne du Wakanda Nanali, tout cela en pleine deuxième guerre mondiale.Tous les personnages seront jouables pour proposer de multiples points de vue mais si on parle bien d'un jeu action/aventure avec tout ce qu'il faut de narration, rien ne stipule que l'on parle ou non d'une expérience solo ou coop à laEt pas de date, évidemment.