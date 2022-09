[LEAK] Un deuxième Silent Hill en fuite [LEAK] Un deuxième Silent Hill en fuite

Il y a quelques jours furent leakés quelques visuels du remake de Silent Hill 2 par Bloober Team et Konami ne semble plus arriver à contrôler ses fuites puisque c'est maintenant « l'autre jeu » de la franchise qui voit des documents confidentiels arriver sur la toile, montrant l'arrivée d'un Silent Hill Playable Concept : Sakura, avec Masahiro Ito à la DA (déjà là dans les trois premiers épisodes).



Une démo donc, pour ce qui devrait logiquement être le projet leaké de Annapurna Interactive consistant à proposer un format narratif, fait d'histoires courtes avec à chaque fois un nouveau protagoniste.



Enfin, si l'on reste du coté des rumeurs qui se confirment les unes après les autres, on attend la plus folle malgré des sources fiables dont celles de Gematsu : un autre jeu, développé par Kojima Productions.