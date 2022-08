Games with Gold : le programme de septembre (et ultime fournée de jeux Xbox 360 & Classics)

Microsoft dévoile la liste des jeux Games with Gold à télécharger à partir de ce 1er septembre, et si le programme est relativement sympa par rapport à d'habitude, il aurait tout de même mérité d'être bien meilleur pour réellement marquer le coup : c'est pour rappel l'ultime fournée de jeux Xbox et Xbox 360 pour le service.On ne sait d'ailleurs pas si Microsoft passera à trois titres Xbox One (ou Series) pour compenser à partir d'octobre.