UK : Saints Row aura au moins réussi à faire (beaucoup) mieux que Agents of Mayhem

Nous verrons bien si Embracer considère ou non le retour decomme une réussite commerciale, au moins sur la longueur, mais au moins, ce nouvel épisode aura réussi (et heureusement) à oublier le cuisant échec d': 5 fois plus de ventes que ce dernier lors du lancement au Royaume-Uni, et ce uniquement en se fiant au marché physique (probablement davantage vu l'essor du dématérialisé).Un petit ouf de soulagement pour Volition même si une fois de plus, mieux vaut attendre des précisions. 5 fois mieux qu'un échec, ça ne signifie pas forcément un succès.