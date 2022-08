Jeff Grubb : Koei Tecmo travaillerait sur un titre en partenariat avec Electronic Arts Jeff Grubb : Koei Tecmo travaillerait sur un titre en partenariat avec Electronic Arts

Rumeur surprenante du jour, qui a d'ailleurs de grandes chances de se vérifier vu que l'information vient directement de Jeff Grubb : Koei Tecmo serait en train de produire un jeu pour Electronic Arts et, NON, ce ne sera pas un Musô donc vous pouvez de suite remballer vos vannes de type FIFA Warriors ou Les Sims Warriors.



On parle également d'une nouvelle licence mais on se méfie du terme vu qu'aux yeux d'EA, un Star Wars Jedi : Fallen Order est autant une nouvelle licence qu'un Star Wars Squadrons, et justement, Koei Tecmo étant lui-même éditeur, on ne voit pas l'intérêt d'un partenariat avec un autre tiers autrement que pour profiter d'un deal actif chez le second, autant pour Star Wars que Marvel.



A suivre.