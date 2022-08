[LEAK] Dead Island 2 : enfin la date de sortie [LEAK] Dead Island 2 : enfin la date de sortie

Amazon vient de commettre une nouvelle bourde (ce ne sera pas la dernière) en lâchant à l'avance l'une des probables surprises de la GamesCom, à savoir la date de lancement de l'arlésienne Dead Island 2, et ce serait donc pour le 3 février 2023, où la old-gen ne sera d'ailleurs pas oublié.



Quelques screenshots inédits et la jaquette viennent attester de la véracité du leak, en attendant le communiqué officiel (et le trailer qui va avec).