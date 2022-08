Koch Media abandonne son nom

La marque Koch Media n'aura pas le temps de fêter ses 30 ans (en 2024) : l'entreprise vient d'annoncer un changement de nom, et il faudra désormais parler de « PLAION » pour designer la boîte allemande située depuis 2018 dans les tentacules d'Embracer.Et pour bien suivre (essayer du moins) :- Plaion est la nombre de la maison-mère réunissant cinéma (Plaion Pictures) et jeux vidéo (Play-On).- Plaion regroupe 1600 développeurs via les studios Volition, Fishlabs, Vertigo, Warhorse…- Plaion continuera d'éditer des jeux tiers sous les labels Deep Silver ou encore Prime Matter