Multiversus : la Saison 1 prend du retard

Gros succès actuel dans l'univers du F2P, leaurait pu avoir un retard à l'allumage si le titre n'était pas récemment sorti en bêta/early access : l'éditeur annonce à la toute dernière minute un report de la Saison 1, de base attendu pour la semaine prochaine (le 9 août) et finalement attendu pour on ne sait quand. C'est également le cas de Morty, 18e personnage du casting.Pas de raisons particulières pour le moment, et Warner se contente d'indiquer que l'actuel Battle Pass durera du coup jusqu'au 15 août (au lieu du 8).