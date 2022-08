Square Enix fait le bilan de son printemps (calme), avant l'avanche de nouvelles sorties Square Enix fait le bilan de son printemps (calme), avant l'avanche de nouvelles sorties

Face à Outriders et NieR Replicant l'année dernière, le printemps 2022 de Square Enix accuse une baisse naturelle du CA (-15%) mais l'éditeur profite comme d'autres éditeurs japonais du taux de change favorable pour augmenter ses bénéfices nets.



Le dernier trimestre a en effet été bien calme avec un remaster de Chrono Cross et un portage Steam de FFVII Remake Intergrade (sans oublier un petit chèque gratté à Sony pour proposer ce dernier dans le PS Plus Extra/Premium), tandis que Final Fantasy XIV continue d'assurer la danse avec une audience toujours plus haute. Dans les grandes lignes, c'est donc 4,28 millions de jeux vendus au printemps (9,88 millions il y a un an), dont seulement 520.000 en boîte.



Mais on le sait, jusqu'au 31 mars 2023, sans avoir besoin de AAA massif façon Final Fantasy XVI, Square Enix va enchaîner comme jamais les sorties avec :



- Dragon Quest X Offline (Japon)

- Valkyrie Elysium

- Harvestella

- Forspoken

- Dragon Quest Treasures

- The DioField Chronicle

- Tactics Ogre Reborn

- Star Ocean : The Divine Force

- Crisis Core FFVII Reunion