Capcom : mise à jour des ventes softwares, dont un Resident Evil 7 à 11 millions

A rythme régulier, Capcom se plaît à mettre à jour ses ventes softwares, permettant de découvrir qu'à l'occasion du printemps 2022, Resident Evil 7 a atteint la barre des 11 millions d'unités écoulées, toujours loin devant Resident Evil Village qui aura néanmoins le temps de grimper les échelons avec les promos, la future version GOTY (fin d'année) et l'upgrade PSVR2 (on ne sait quand).



Des promos qui vous le remarquerez également ont bien porté Street Fighter V, Dragon's Dogma : Dark Arisen et Devil May Cry V durant ce trimestre.



Note : ne sont indiqués que les titres ayant eu au moins 100.000 ventes de plus depuis le dernier rapport du genre.



Franchise Monster Hunter



- Monster Hunter World : 18,3 millions (+ 300.000)

- Monster Hunter Rise : 10,3 millions (+ 1,3 million)

- Monster Hunter World - Iceborne : 9,5 millions (+ 300.000)

- Monster Hunter Rise – Sunbreak : 2,5 millions (NEW)

- Monster Hunter Stories 2 : 1,6 millions (+ 100.000)



Franchise Resident Evil



- Resident Evil 7 : 11 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 2 Remake : 9,8 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 5 : 8,3 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 6 : 8,3 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Village : 6,4 millions (+ 300.000)

- Resident Evil 3 Remake : 5,4 millions (+ 200.000)

- Resident Evil Remake HD : 3,5 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 0 HD : 3,5 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 (PS4/One) : 2,7 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 5 (PS4/One) : 2,5 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 HD (PC) : 2 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Revelations Collection : 1,2 million (+ 100.000)



Franchises Baston



- Street Fighter V : 6,6 millions (+ 400.000)

- Street Fighter 30th Anniversary : 2,4 millions (+ 200.000)

- Ultimate Street Fighter IV : 1,8 million (+ 200.000)

- Marvel VS Capcom 3 (PS4/One) : 1,4 million (+ 100.000)



Franchise Devil May Cry



- Devil May Cry 5 : 5,7 millions (+ 700.000)

- DMC Devil May Cry : 2,8 millions (+ 200.000)

- Devil May Cry 4 SE : 2 millions (+ 100.000)

- Devil May Cry HD Collection : 1,1 million (+ 100.000)



Autres Franchises



- Dead Rising 3 : 3,1 millions (+ 100.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen : 2,7 millions (+ 400.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen HD : 1,8 million (+ 100.000)

- Phoenix Wright Trilogy : 1,7 million (+ 100.000)

- Bionic Commando : 1,3 million (+ 200.000)

- Striders : 1,3 million (+ 200.000)



TOTAUX des différentes franchises



- Resident Evil : 127 millions (+ 2 millions)

- Monster Hunter : 84 millions (+ 4 millions)

- Street Fighter : 48 millions (+ 1 million)

- Mega Man : 37 millions (+ 1 million)

- Devil May Cry : 26 millions (+ 1 million)

- Ace Attorney : 9,4 millions (+ 200.000)

- Dragon's Dogma : 6,8 millions (+ 600.000)

- Breath of Fire : 3,3 millions (+ 100.000)