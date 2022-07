[Rumeur] Une date pour Hogwarts Legacy [Rumeur] Une date pour Hogwarts Legacy

Jusqu'à communiqué qui attestera du contraire, Hogwarts Legacy est toujours attendu pour cette année 2022 et VGC met en avant un sérieux indice sur un potentiel date : l'artbook officiel vient d'obtenir la date précise du 6 décembre et si évidemment, rien n'oblige un lancement conjoint avec le jeu, on notera que Warner Bros nous fait le même coup pour Gotham Knights (le 25 octobre sortira l'artbook et le jeu qui va avec).



Nous aurons probablement très bientôt la réponse vu qu'il a également été découvert que le site officiel s'est récemment mis à jour avec, dans sa base de données (encore inaccessible publiquement), des éléments concernant les éditions Deluxe et Collector, et des liens de précommandes vers GameStop et autre Best Buy.