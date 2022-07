Si l'on parle remake chez Atlus, les fans réclament avant tout du Persona Si l'on parle remake chez Atlus, les fans réclament avant tout du Persona

Atlus a beau avoir un énorme catalogue à travers l'histoire de sa carrière, la popularité parle plus fort que le reste et c'est sans surprise la franchise Persona qui culmine au sommet du classement sur les souhaits de véritable remake auprès des fans japonais (environ 45.000 sondés tout de même). Notons que l'on parle de « remake » encore une fois, et non pas de remasters auxquels nous aurons d'ailleurs droit dans quelques mois pour certains épisodes.



A voir donc si Atlus prendra en compte les vœux de la communauté et auquel cas, c'est donc Persona 3 qui est le mieux placé avec Persona 2 (ex-æquo), suivi du tout premier Persona.



Dans l'ordre des souhaits :



1) Persona 3 et Persona 2 (ex-æquo)

3) Revelations : Persona

4) Persona 4

5) Devil Summoner : Raidou Kuzunoha Series

6) Devil Summoner : Soul Hackers

7) Shin Megami Tensei IV Apocalypse

8) Shin Megami Tensei IV

9) Shin Megami Tensei : Digital Devil Saga Series

10) Etrian Odyssey