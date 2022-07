[Rumeur] Jeff Grubb : Roller Champions n'a plus que quelques mois à vivre

Décidément, Ubisoft semble rencontrer des problèmes au niveau de ses projets multi sorti decar après la mort deen début d'année et plus récemment l'annulation officielle de, Jeff Grubb rapporte depuis ses sources que l'éditeur aurait déjà en tête de mettre fin à la « courte » carrière deaprès sa Saison 3, donc d'ici octobre/novembre (la Saison 2 est en cours, et chacune dure environ 2 mois).Le manque de popularité est forcément en cause, le titre étant incapable de rivaliser avec des monstres du « sport/action » comme, et pour vous donner un ordre d'idée, sur Twitch, l'audience a énormément de mal à dépasser les 100 personnes.Bonne chance (selon les rumeurs) pour le Battle Royale...