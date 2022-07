Avatar : Frontiers of Pandora finalement reporté Avatar : Frontiers of Pandora finalement reporté

On s'attendait à une grosse présentation dans les semaines à venir pour préparer le lancement en fin d'année pour être conjoint avec la sortie au cinéma du deuxième film... Et bah non.



Car Ubisoft a visiblement le temps de dévoiler son Avatar : Frontiers of Pandora qui vient d'être reporté pour 2023 voire 2024, ce qui est quand même LARGE comme fourchette mais il faudra faire avec.