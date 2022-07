Final Fantasy X & X-2 ont à eux deux dépassé les 20 millions de ventes Final Fantasy X & X-2 ont à eux deux dépassé les 20 millions de ventes

Interrogé par Gematsu dans le cadre d'une future pièce Kabuki sur l'histoire de Tidus et Yuna, Square Enix a annoncé que Final Fantasy X et Final Fantasy X-2 cumulaient aujourd'hui 20,8 millions de ventes. Ou en tout cas, c'était le chiffre atteint en fin d'année dernière, ce qui permet de conclure que le remaster HD des deux titres s'est écoulé à environ 7 millions de ventes en bientôt 10 ans. Pas mal.



Pas de quoi néanmoins déloger Final Fantasy VII de son statut de plus grand succès de la série avec 12,6 millions de ventes tous supports confondus, sans inclure le remake ni les divers spin-off.