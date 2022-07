Resident Evil 2 Remake passe les 10 millions

Peu après nous avoir annoncé queavait dépassé le cap des 10 millions de ventes, Capcom nous apprend qu'il en est de même pour, une excellente performance quand on sait que l'original en 1998 n'avait fait « que » 5 millions.La franchise phare de l'éditeur continue d'ailleurs de se maintenir dans l'actualité avec :- Le lancement aujourd'hui de la nouvelle série Netflix (c'est moyen).le 28 octobre.en 2023.sur le PS VR 2.- Même chose pourEnfin, on notera quea ses chances de devenir le plus grand succès de l'histoire de la saga (sans combiner les chiffres des remasters) : seulest devant lui, à 10,8 millions au dernier rapport.