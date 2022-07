PS+ Extra & Premium : le programme de juillet PS+ Extra & Premium : le programme de juillet

Comme attendu et préalablement leaké, la liste des rajouts PlayStation Plus spécial « Extra » et « Premium » pour le mois de juillet est essentiellement constitué de la franchise phare d'Ubisoft, du coup de Final Fantasy VII Remake pour les retardataires, sans oublier le coup de Stray et le décidément toujours présent Marvel's Avengers.



- Assassin's Creed Unity (PS4)

- Assassin's Creed IV : Black Flag (PS4)

- Assassin's Creed Rogue Remastered (PS4)

- Assassin's Creed Freedom Cry (PS4)

- Assassin's Creed : The Ezio Collection (PS4)

- Final Fantasy VII Remake (PS4)

- Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

- Saints Row IV : Re-Elected (PS4)

- Saints Row IV : Gat out of Hell (PS4)

- Spirit of the North : Enhanced Edition (PS5)

- L'Age de Glace : Scrat's Nutty Adventure (PS4)

- Jumanji : The Video Game (PS4)

- Marvel's Avengers (PS5, PS4)

- Pat'Patrouille (PS4)

- ReadySet Heroes (PS4)

- Stray (PS5, PS4)



Mais aussi uniquement pour les Premium :



- No Heroes Allowed (PSP)

- LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

- Dino Crisis (PSP)

- Ridge Racer 2 (PSP)

- SoulCalibur : Broken Destiny (PSP)



Tout cela dès le 19 juillet.