Mary DeMarle confirmée au rang de directrice narrative sur le prochain Mass Effect

Les précisions autour du transfert de Mary DeMarle n'ont pas tardé à tomber : désormais au sein de Bioware, l'autrice dirigera directement tout ce qui touche à la narration de Mass Effect 4 comme vient de le confirmer son réalisateur Michael Gamble.



Une bonne nouvelle pour les fans de la série vu le CV de la personne qui, rappelons-le si vous n'étiez pas là hier, a porté la franchise Deus Ex depuis 10 ans chez Eidos Montréal, pour ensuite voir tout son travail sur Marvel's Guardians of the Galaxy être récompensé lors des derniers Game Awards.



Mass Effect 4 dont nous ne verrons pas la couleur avant un petit moment, Bioware était enfin prêt à passer la seconde coté communication sur Dragon Age Dreadwolf, avec la promesse de choses concrètes à délivrer en fin d'année.