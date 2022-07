Halo Infinite : la bêta coop a une date Halo Infinite : la bêta coop a une date

Il était temps que les choses se mettent en place pour le mode coopération de Halo Infinite qui a désormais une date précise pour sa bêta : dès le 11 juillet, jusqu'au 22 du même mois.



Sans trop s'attarder sur les raisons des plusieurs reports, Isaac Bender de 343 Industries indique tout de même que contrairement à plusieurs autres jeux du même style, les joueurs qui accompagneront l'hôte bénéficieront tous de certains points de progression, que ce soit l'achèvement de certaines missions, les objets de collection récupérés, même chose pour l'équipement et bien entendu les succès, avant de pouvoir retourner s'ils le souhaitent dans leurs propres parties.



Notez enfin que le coop sera total cross-play sans restriction entre joueurs PC, Xbox Series, Xbox One et xCloud.