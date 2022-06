Street Fighter 6 aura le total cross-play Street Fighter 6 aura le total cross-play

En attendant le prochain trailer de présentation autour du casting de Street Fighter 6, juste pour le plaisir car de toute façon déjà leaké, Capcom nous fait une annonce qui fera plaisir : son nouvel épisode prendra en charge le rollback netcode pour améliorer la qualité des matchs en ligne, mais également le total cross-play pour réunir dans un même lobby joueurs PC, PlayStation et Xbox.



Rien de plus, et on retourne attendre le Capcom Showcase dans la nuit du 13 au 14 juin pour d'éventuelles nouvelles, un Live où nous sommes déjà assurés d'avoir du neuf sur Resident Evil 4 Remake et Exoprimal.