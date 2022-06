Halo Infinite : désormais sans date précise, le mode coop online aura au moins sa bêta Halo Infinite : désormais sans date précise, le mode coop online aura au moins sa bêta

Décidément, 343 Industries a bien du mal pour pondre le mode coopération de Halo Infinite, lui qu'on attendait naturellement pour le lancement en décembre dernier avant son report en avril, pour finalement être signé fin août… et maintenant « plus tard dans l'année » sans plus de précisions.



En cause, l'envie de ne pas se foirer, d'où le fait que ce mode coopération uniquement en ligne aura droit à une bêta en juillet, accessible aux membres Halo Insider.



Rappelons que le mode coop en local, s'il ne s'envole pas entre temps, est lui prévu pour courant 2023.