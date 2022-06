Square Enix continuera de soutenir la franchise Just Cause, avec un nouvel opus en chantier Square Enix continuera de soutenir la franchise Just Cause, avec un nouvel opus en chantier

La revente de ses deux principaux studios occidentaux (Square Enix Montréal et Crystal Dynamics) n'empêchera pas Square Enix de continuer à lâcher quelques billets pour des chantiers sur les territoires US et européens, preuve encore aujourd'hui.



Car c'est dans un nouveau rapport destiné aux investisseurs que l'éditeur a déclaré que non seulement la franchise Just Cause se maintiendrait entre leurs mains, mais également qu'un nouvel épisode était actuellement en développement.



Just Cause 5 donc, sauf si on nous fait le coup d'un épisode mobile.