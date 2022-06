9 millions de ventes pour Tekken 7

Katsuhiro Harada peut-être fier, et on comprend la confiance accordée par Bandai Namco pour lui laisser produire le « projet le plus coûteux de l'histoire de l'éditeur » :a franchi la barre des 9 millions de ventes à travers le monde, en faisant (mis à part), le plus gros succès jamais-vu dans le domaine de la baston japonaise. D'ailleurs, même en occident, seuls les deux derniersont réussi à faire mieux.En attendant l'annonce d'un nouvel épisode, la franchise se maintient dans l'actualité avec une récente collaboration avec, et un futur anime sur Netflix.