Game Pass : le programme de juin (P.1)

Microsoft commence à dévoiler le programme du mois de juin concernant son Game Pass et vous aurez remarqué que les dates font exprès de ne pas aller trop loin : le 12 juin, c'est la conférence Xbox x Bethesda dont on peut s'attendre à des annonces sur le sujet.Quelques belles gourmandises en tout cas, dontavec son patch 60FPS flambant neuf ou encore en Day One, le très étrange « rogue-like de management »1er juin :(PC, Xbox, xCloud)2 juin :(PC, Xbox)7 juin :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox)