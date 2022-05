TMNT Shredder's Revenge montre ses boîtes TMNT Shredder's Revenge montre ses boîtes

Toujours en attente de sa date de sortie bien précise, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge prépare déjà le terrain en affichant ses différentes versions boîtes, dont même la « Standard » aura son petit truc : un porte-clé pizza et surtout, miracle de notre époque, une notice.



L'édition Signature sera elle forcément beaucoup plus garnie en goodies comme vous pouvez le voir ci-dessous, avec même en renfort Limited Run qui produira sa propre édition Standard aux USA, et une édition collector qui sera dévoilée le 6 juin.