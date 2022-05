La MAJ New Gen en vue pour Resident Evil 2, 3 et 7 La MAJ New Gen en vue pour Resident Evil 2, 3 et 7

L'upgrade PlayStation 5 et Xbox Series des différents Resident Evil semble très proche : plusieurs utilisateurs ont repérés que le PlayStation Store US avait mis à jour la fiche de Resident Evil 3 Remake pour inviter à télécharger la version PS5 (même s'il est impossible de le faire pour l'instant).



Ça sent venir le shadow-drop qui concernera également Resident Evil 2 Remake ainsi que Resident Evil 7, avec au programme du ray-tracing, un frame-rate amélioré et une prise en charge de certaines fonctionnalités de la console de Sony, donc l'Audio 3D et les features de la Dual Sense.



De quoi patienter jusqu'à l'officialisation de Resident Evil 4 Remake.