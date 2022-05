Aperçu d'un titre PS Classic sur PS5

VGC a pu avoir entre les mains l'un des titres PSOne convertis en émulation pour la PlayStation 5 dans le cadre du nouveau service PS Plus (Premium), même s'il sera tout à fait possible de l'acheter à l'unité, voire de le ré-télécharger gratuitement si cela avait été fait par le passé.Cela vient du fait que certaines parties de l'Asie lance le service ce 24 mai (le 23 juin chez nous) et si on y retrouve l'essentiel comme des filtres, des sauvegardes quand on le souhaite et même des fonctions rembobinages (sans oublier des trophées dans certains cas), on sent quand même le coup d'essai : VGC rapporte plusieurs cas de plantage, surtout lorsqu'on s'amuse à trifouiller trop souvent les options visuels.