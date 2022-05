2 autres acteurs pour la série Twisted Metal 2 autres acteurs pour la série Twisted Metal

Les choses prennent doucement forme pour la future adaptation en série TV de Twisted Metal : après Anthony Mackie (Falcon dans le MCU) dans le rôle principal, sont maintenant intégrés au casting deux autres acteurs connus.



La première est Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine) qui jouera le rôle de Quiet, l'une des ennemies de John Doe (le « héros ») tandis que Thomas Haden Whurch (Sandman dans Spider-Man 3 et le dernier film en date) aura lui le rôle de l'Agent Stone qui compte bien tenter de poser un peu de loi dans ce monde de chaos.



Si les films PlayStation Productions seront diffusés (après le cinéma) sur Netflix, et que The Last of Us est co-produit par HBO, Twisted Metal (série composée d'épisodes de 30 minutes) sera exclusif au service VOD Peacock, encore indisponible en Europe.



Tout cela servira à promouvoir le nouvel épisode de la franchise sur PlayStation 5 (encore non officiel), au départ développé par Lucid Games avant que Firesprite ne prenne les commandes. Firesprite, l'une des dernières acquisitions de Sony, qui planche en parallèle sur Horizon : Call of the Mountain, premier jeu first-party annoncé sur le PlayStation VR2.