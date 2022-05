SEGA compte sortir 15 jeux d'ici mars 2023 SEGA compte sortir 15 jeux d'ici mars 2023

Le sourire aux lèvres après avoir signé une année fiscale meilleure que prévue, SEGA Sammy voit de nouveau les choses en grand en prévoyant de vendre 34,2 millions de jeux entre avril 2022 et mars 2023, pour un total de 15 jeux, ou disons 16 en incluant le récent portage Switch de 13 Sentinels : Aegis Rim.



Plusieurs n'ont pas encore été annoncés mais parmi les certifiés :



- Sonic Origins

- Sonic Frontiers

- Company of Heroes III

- Two Point Campus

- Soul Hackers 2

- Football Manager 2023

- Demon Slayer (version Switch)



On vous laisse spéculer sur le reste, avec tout de même la possibilité d'un nouveau Yakuza (suite de Like a Dragon), officialisé mais toujours non montré, et peut-être un remaster de Persona 3 à en croire quelques rumeurs.