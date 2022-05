Detroit Become Human passe les 7 millions

Par la magie du bouche-à-oreille et des promotions périodiques,a attiré 1 million de joueurs supplémentaires en moins d'un an, portant le total de cet excellent titre narratif à 7 millions depuis son lancement, initialement sur PlayStation 4 avant d'aller faire un tour sur PC.Quantic Dream affiche ainsi un peu de fierté alors que le studio continue d'avoir du mal à recruter pour mener à bien ses trois projets, dont l'attirant, et les choses pourraient s'arranger avec un potentiel rachat par NetEase Games, du moins selon certaines rumeurs.