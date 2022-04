Cinéma : Sonic the Hedghehog 2 détient désormais le record absolu aux USA

C'était acquis d'avance vu le démarrage et c'est désormais officiel : avec 146,25 millions de dollars au box-office US,devient en seulement 3 semaines le plus grand succès de l'histoire du cinéma (sur ce territoire) en matière d'adaptation venue du monde JV.Au niveau mondial, le titre tournerait autour des 288 millions, ce qui le place pour l'heure à la 10e place des plus grands succès derrièreou encore l'actuel numéro 1 :et ses 439 millions (néanmoins considéré comme un échec au regard du budget hautement plus élevé).a néanmoins encore le temps de gratter des places vu qu'il est toujours dans les salles, et surtout pas encore disponible sur certains territoires comme le Japon (qui doit attendre le 19 août), mais également en Russie où la Paramount a suspendu la sortie pour des raisons que l'on connaît tous.