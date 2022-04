Charts US : la Xbox Series bombe le torse Charts US : la Xbox Series bombe le torse

Comme chaque mois, l'institut NPD nous livre un rapport, ici donc concernant mars 2022, avec de belles performances malgré une mauvaise nouvelle, à savoir le CA global en baisse de 15 %, comme d'habitude la faute au manque de productions des consoles de nouvelle génération.



Coté hardware :



- La Switch reste première en terme de ventes.

- La Xbox Series est première en terme de revenus, et c'est même le meilleur mois de mars dans l'histoire de la marque, devant ce qu'a effectué la Xbox 360 en mars 2011.

- La PlayStation 5 termine dernière, et est même pour le moment dernière de l'année, aussi bien en ventes de consoles (Switch & Xbox Series) que de revenus (Xbox Series).



Coté software :



- Elden Ring est la meilleure vente aussi bien en février qu'en mars.

- Gran Turismo 7 comme Kirby Et le Monde Oublié font chacun le meilleur lancement dans l'histoire de leurs franchises respectives.

- MLB The Show 22 parvient à se placer 4e juste avec ses éditions spéciales (l'édition de base est sorti le 1er avril).



MEILLEURES VENTES SOFTWARE MARS 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring

2. Gran Turismo 7

3. Kirby et Le Monde Oublié

4. MLB The Show 22

5. Horizon Forbidden West

6. Légendes Pokémon : Arceus

7. WWE 2K22

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Call of Duty : Vanguard

10. Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin



11. Tiny Tina's Wonderlands

12. Ghostwire Tokyo

13. FIFA 22

14. Minecraft

15. Madden NFL 22

16. Triangle Strategy

17. Mario Party Superstars

18. Super Smash Bros Ultimate

19. Animal Crossing : New Horizons

20. Assassin's Creed Valhalla





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring (=)

2. Légendes Pokémon : Arceus (=)

3. Horizon Forbidden West (=)

4. Gran Turismo 7 (NEW)

5. Call of Duty Vanguard (-1)

6. Madden NFL 22 (-1)

7. Kirby Et Le Monde Oublié (NEW)

8. Mario Kart 8 Deluxe (RETOUR)

9. Dying Light 2 : Stay Human (-3)

10. FIFA 22 (RETOUR)