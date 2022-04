Babylon's Fall (PC) : mercredi dernier, une audience mondiale sous la barre des 10 joueurs

Des cas commeetont prouvé qu'il était possible de sauver pleinement des projets considérés comme morts-nés, mais pour, il va falloir quand même quelques grosses gouttes de sueur à Square Enix et Platinum Games tant les voyants sont au rouge vif.Pas de données précises pour les versions PlayStation (le titre ne s'est pour autant jamais affiché parmi les grands représentants du classement audience) mais sur PC, on accède plus facilement aux données Steam et alors que le pic « record » du jeu était de 1166 joueurs (donc un flop) pour tourner sur le dernier mois autour des 130, la chute n'a fait que s'accélérer et la semaine dernière, TechRadar a pu repérer queest descendu à 8 pauvres joueurs en simultané. Mondialement hein.La Saison 2 se prépare déjà, et l'équipe a assuré que les travaux ont déjà débuté autour de la Saison 3, mais on continue de parier qu'un passage en F2P interviendra un jour ou l'autre pour offrir une ultime chance à la première expérience « jeu à service » de PlatinumGames, eux qui ironiquement comptaient faire de ce style l'un de leurs futurs piliers économiques.