Scarlet Nexus passe le million de ventes, et s'offre une nouvelle démo jouable

Il y a une certaine chance de voir un jour arriver unquand on apprend de la part de Bandai Namco que le titre a réussi à franchir le million d'unités écoulées à travers le monde, en l'espace d'un an donc, en rajoutant que c'est même 2 millions de joueurs qui ont pu s'y essayer, aidé par la proposition dans le Game Pass.En attendant la confirmation ou non d'une suite, l'éditeur souhaite néanmoins booster encore sa nouvelle licence en plaçant une promotion (35€ sur le Xbox Store, 30€ sur le PS Store) et en renfort une nouvelle démo jouable avec transfert de sauvegarde.